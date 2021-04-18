 الشيوخ يبدأ الجلسة بدقيقة حداد على اللواء فاروق مجاهد - بوابة الشروق
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الشيوخ يبدأ الجلسة بدقيقة حداد على اللواء فاروق مجاهد


نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 12:00 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 12:00 م
بدأ مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بالوقوف دقيقة حدادًا على اللواء فاروق مجاهد شحاتة عضو مجلس الشيوخ عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، الذي وافته المنية قبل عدة أيام.

ونعى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مجاهد الذى تولى منصب نائب رئيس حزب حماة وطن وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وقال عبد الرازق: "ننعى ببالغ الحزن والأسي الفقيد اللواء فاروق مجاهد والذي خدم الوطن في كثير من المواقع الهامة والتي كان آخرها في المخابرات الحربية"، مضيفًا: "ورد إلي خطاب اللواء وزير الداخلية والذي يفيد بوفاة النائب عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة والذي أفاد بأنه قد تم تسجيل الوفاة بمكتب صحة ثان مدينة نصر برقم 1323 وسجلت الوفاة بتاريخ السابع من أبريل الجاري".

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