إندونيسيا تسجل 4 آلاف و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 4 آلاف و585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس "كورونا" في إندونيسيا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" - أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة بلغ مليونا و604 آلاف و348 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض 43 ألفا و424 حالة وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد ليصل إلى مليون و455 ألفا و65 شخصا، فيما لا تزال هناك 105 آلاف و859 حالة نشطة.

ووفقا لبيانات فرقة العمل، بلغ عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا في إندونيسيا حتى يوم أمس السبت، 10 ملايين و801 ألف و244 شخصا، منهم 5 ملايين و889 ألفا و716 شخصا تلقوا جرعة اللقاح الثانية.

وتستهدف الحكومة حاليًا تلقيح 40 مليونا و349 ألفا و49 شخصًا في إطار برنامج التطعيم الوطني.

يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا.