القوى العاملة تسلم 873 صيادا وعاملا غير منتظم وثيقة تأمين تكافلي بشمال سيناء

قامت وزارة القوى العاملة بتسليم 873 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، منها 611 وثيقة لصغار الصيادين، و262 وثيقة للعمالة غير المنتظمة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء ، وذلك بحضور محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة ومحمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بالمديرية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة - في رسالة للصيادين والعمالة غير المنتظمة - إن حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية تحملت تكلفة هذه الوثيقة، مؤكدا أن تسليم هذه الوثيقة جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، كاشفا عن أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم، قدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، على هذا الجهد الطيب، طالباً منهم المزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.