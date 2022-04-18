المعاينة الأولية لحريق داخل عقار بنها: ماس كهربائي وراء الحادث

كشفت المعاينة الأولية لحريق عقار الذى اندلع بمنطقة الحرس الوطنى بقسم أول بنها بمحافظة القليوبية فجر اليوم، اندلاع الحريق بورشة منجد واقعة فى الطابق الأرضى من العقار إثر ماس كهربائى.

وتسببت وجود مواد مساعدة على الاشتعال من التنر داخل الورشة أدى إلى اندلاع الحريق وامتداد النيران لباقى العقار المكون من 4 طوابق، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمبانى المجاورة.

ورجعت الأجهزة الامنية أن سبب حريق حدوث ماس كهربائى، بعد قيام لجنة من شركة الغاز لفصل الغاز عن المنطقة وبالكشف تبين عدم وجود تسريب ولا تلفيات بخط الغاز أو بالمنازل.

وأمرت النيابة العامة ببنها بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق منطقة الحرس الوطني ببنها، وإخلاء المنزل للتأكد من سلامته فيما تمت أعمال التبريد من قبل القوات ومنع امتداد الحريق لمساكن أخرى.

كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع بورشة "منجد" بمنطقة بمدينة بنها، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في بورشة "منجد" أسفل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بمدينة بنها .