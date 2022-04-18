وزير الخارجية العراقي يبحث مع السفير الأمريكي التقرير الخاص بحقوق الإنسان

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأنِ قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن اللقاء شهد أيضا بحث عدد من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التطورات الأمنيّة والعسكريّة في أوكرانيا ومايحملهُ هذا الصراع من تأثيرات بالغة الحساسية على الوضع الأمنيّ والإنسانيّ في المنطقة بصورة عامّة، وعلى الأمن الغذائي أيضا.

من جانبه، ثمن السفير الأمريكي ماثيو تولر جهود الحكومة العراقية في العلاقات الدولية؛ مؤكدا دعم واشنطن لمساعي الحكومة العراقية في هذا المجال".