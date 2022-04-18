يؤدي اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول موحد لأداء المهام على مستوى الجمهورية، ويؤدي الطلاب المهام في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كل في تخصصه)، ويؤدي الطلاب الامتحان خلال اليوم الدراسي، ويقوم بتصحيح المهام مدرس المدرسة.

ويخصص لكل مادة من أداء المهام الأدائية 35 درجة مقسمة كالتالي: 5 درجات تخطيط جيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي، وتضاف درجات المهمة لدرجة امتحان شهر مارس ولامتحان نهاية العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن المهام الأدائية هى أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في حصتين.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي.

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.