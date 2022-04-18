البحرين وماليزيا تدينان إحراق نسخ من القرآن الكريم في إحدى المدن السويدية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها، واستنكارها الشديد، لإقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخ من القرآن الكريم في إحدى المدن السويدية ، باعتباره عملًا استفزازيًا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة لمقدساتهم، وتحريضًا على الكراهية والعنف.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أن مثل هذه الممارسات البغيضة التي تتعارض مع حرية الأديان والمعتقدات والتعايش، ينبغي أن تدان بشدة من المجتمع الدولي، وأن تتضافر الجهود من أجل تكريس قيم التسامح والتعايش والحريات الدينية ومحاربة فكر التطرف والتعصب والإقصاء ومنع الإساءة لكافة الأديان والمعتقدات.

وفي السياق ذاته أدانت ماليزيا بشدة قيام زعيم حزب "سترام كورس" اليمينى المتطرف، راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة "لينكوبينغ" بالسويد.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم الاثنين، أن حرق المصحف يتعدى الحدود الأخلاقية ومعايير الحق في حرية الرأي والتعبير، موضحة أن مثل هذا العمل استفزازي ويحرض على الكراهية التي يجب أن يرفضها كل من يسعى إلى السلام ويعزز التعايش السلمي، مشيرة إلى أهمية القضاء على جيع أشكال العنف والكراهية، بما في ذلك ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأضافت أن ماليزيا ستواصل العمل عن كثب مع زملائها الأعضاء في المجتمع الدولي لمنع انتشار الإسلاموفوبيا والتطرف الديني والقضاء عليهما.



