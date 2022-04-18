اليوم بدء تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على التابلت

تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، تدريب طلاب الصف الأول الثانوي علي التابلت، ويعقد هذا التدريب للمرة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، ويؤدي الطلاب التدريب في مادة الفلسفة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم إتاحة التدريب طوال اليوم الدراسي وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وأرسلت الوزارة، التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت، مضيفة أن المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت تستخدم أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

ووجهت الوزارة بتحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات وتوفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية، وتسلم كل مدرسة كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي مهم جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الاسئلة وله علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام المقبلة.