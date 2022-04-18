تستضيف العاصمة الأردنية عمان، الخميس القادم، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وسبل التصدي له.

وتضم اللجنة - التي ترأسها الأردن - المملكة العربية السعودية، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجزائر، دولة فلسطين، دولة قطر، مصر، والمغرب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن بيان الخارجية الأردنية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطاريء في العاصمة الأردنية عمان الخميس القادم بعد مشاوراتٍ أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.