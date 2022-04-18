أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 424 إصابة، وشفاء 638 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 557 ألفًا و956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1474 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 198 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 895 ألفًا و663 إصابة، وشفاء 370 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء 877 ألفًا و 648 حالة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أى حالات وفاة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 152 إصابة جديدة، وتماثل 624 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و323 ألفًا و284 حالة، والشفاء إلى مليونين و293 ألفًا و427 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفًا و198 حالة عقب عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.