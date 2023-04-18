توجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، بنصائح إلى المصريين الموجودين في السودان، وذلك على خلفية الاشتباكات المندلعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المصريين عليهم البقاء داخل منازلهم؛ حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر.

وناشدتهم بعدم الإنصات للشائعات المتداولة؛ لأنها تستهدف الضغط والتخويف والتهييج بصورة غير طبيعية، لافتة إلى أهمية متابعتهم للصفات الرسمية التابعة لجهات الدولة.

ولفتت إلى أهمية اتصالهم بأرقام الطوارئ التي أعلنتها السفارة المصرية في الخرطوم، والتواصل مع وزارة الهجرة عبر القنوات المختلفة، معقبة: «نقص الغذاء قد نتحمله، لكن الوجود في الشارع فيه خطورة على حياتكم».

وشددت على أهمية حفاظهم على رباطة جأشهم، معقبة على أنباء مقتل شاب وفتاة مصريين في السودان: «الولد سوداني، والفتاة لم نتبين جنسيتها حتى اللحظة، ولم يصلنا أن أي مصري حدث له شيء أو أصيب بمكروه».