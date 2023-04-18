المفوض الأممي لحقوق الإنسان: العنف في السودان أوقع 185 قتيلا و1800 مصاب

قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، إن العنف في السودان أوقع 185 قتيلا و1800 مصاب، فيما تتصاعد حدة الهجمات المسلحة بين الجيش السوادني وقوات الدعم السريع، وفقا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت لجنة أطباء السودان، قد أكدت، قبل قليل، أن استهداف البنية التحتية للمستشفيات سيفاقم انهيار الخدمات الصحية، فيما تتصاعد حدة الهجمات بين الجيش السوداني وقوات.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن خروج 16 مستشفى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عن الخدمة، بعضها تعرض للقصف.

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أمس الاثنين، عن مقتل 180 شخصًا وإصابة 1800 آخرين، خلال ثلاث أيام من المعارك بين الجيش والدعم السريع.

ولا تزال الاشتباكات، التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع منذ السبت الماضي، مستمرة دون توقف في العاصمة الخرطوم والتي استخدمت فيها مختلف الأسلحة، بما في ذلك المضادة للطيران وقذائف المدفعية والقصف بالطيران الحربي.