إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين ملاكي بطريق الواحات

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أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق الواحات الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ، وتبين تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة.