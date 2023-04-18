استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في أول زيارة لمسؤول سعودي منذ عام 2011.

ووقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

ووصل وزير الخارجية السعودي، اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الزيارة تأتي "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها.

ونوهت الوكالة السعودية بأن وزير شئون رئاسة الجمهورية منصور عزام، كان في استقبال وزير الخارجية السعودي عند وصلوله إلى مطار دمشق الدولي.