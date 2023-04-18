حلت الفنانة شيماء سيف، على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbcمصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الثلاثاء.



وأعربت الفنانة عن خوفها بعدما أخرج «جلال» الضفدعة من أحد الصناديق وقربها من وجهها، قائلة: «والله العظيم هيجي لي فوبيا».



وطلب منها رامز الاعتذار للفنانة انتصار؛ بعد المشكلات التي نشبت بينهما بسبب برنامج «نفسنة»، لتقول: «أنا آسفة يا انتصار».



وبعد انتهاء المقلب طلبت «سيف» من الجمهور أن يتابع حلقتها خلال شهر رمضان، فيما ألقى «جلال» المياه عليها من مسدسه، لتعقب الفنانة: «يا شيخ أنت مبتخلصش».



وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.