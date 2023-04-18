حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، واطمئن على حالته الصحية، بينما كان يهم الرئيس لدخول قاعة المنارة لحضور احتفالية ليلة القدر.



وأجرى الرئيس حوارا وديا مع هاشم، تخلله الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية مؤخرا.



وكان الرئيس السيسي، قد وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، من مالطا إلى مصر، إثر تعرضه لأزمة صحية هناك.



وبدأت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



ويحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الوزراء الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.



ومن المقرر أن يكرم رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 29 لحفظ القرآن الكريم.