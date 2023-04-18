إصابة عدة أشخاص في هجوم وقع بصالة لياقة بدنية غرب ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية عن وقوع إصابات خطيرة لعدة أشخاص جراء هجوم وقع في صالة للياقة البدنية في قلب مدينة دويسبورج غربي ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن الجريمة نفذها جانٍ واحد "على الأقل" مشيرة إلى استخدام "سلاح قطع أو طعن" في الجريمة وقالت إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وكتبت الشرطة على تويتر: "وفقا للوضع الراهن قام شخص واحد بإلحاق إصابات بأشخاص آخرين باستخدام أداة ما"، وأنها تلقت أول مكالمات الطوارئ في حوالي الساعة السادسة إلا ثلث مساء.

يذكر أن صالة اللياقة البدنية تقع قبالة مبنى البلدية.

ولم تحدد الشرطة بعد العدد الدقيق للمصابين. وباشرت السلطات التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وذكرت الشرطة أن المحققين فتشوا الصالة وأمنوها وقالت إنه يجري حاليا استجواب الشهود الذين كانوا يتدربون في الصالة وقت وقوع الجريمة. وأعلنت الشرطة قبل وقت قصير عن تأمين الصالة في الوقت الحالي.

وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن قوات شرطية خاصة مدججة بالسلاح وصلت إلى مكان الجريمة، وذكر أن شهود العيان يتم استجوابهم في مطعم قريب من الصالة.

وناشد الشرطة السكان تجنب التواجد في النطاق المحيط بمبنى البلدية في قلب المدينة.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة إيسن:" نحن متواجدون بقوات كبيرة في المكان".

وحسب معلومات صحيفة "بيلد"، تفترض الشرطة أن ما حدث هو جريمة اعتداء عشوائي، وتابعت الصحيفة أن الجاني أو الجناة لا يزالون فارين.

من جانبها، قالت إذاعة "دبليو دي آر" إن شخصين في الصالة قاما بطعن رواد للصالة.

وأنشأت الشرطة نقطة اتصال إعلامية للصحافة قبالة مبنى البلدية في مدينة دويسبورج.