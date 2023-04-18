قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن فرق المتابعة بقطاع التفتيش التابع للوزارة نفذت 342 حملة تفتيش على 23 محافظة هي: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والوادي الجديد، والشرقية، وكفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، والمنيا، والفيوم، وبور سعيد، ومطروح، والسويس، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، وبني سويف، والأقصر)، وذلك في الفترة من سبتمبر الماضي وحتى الآن.

وأكد آمنة، في بيان له، أن حملات التفتيش المخطط والمفاجئ، تضمنت الحملات الميكانيكية، وفحص الشكاوى ومتابعة ملف المحال العامة، ومقرات مبادرة مشروعك و99 مركزا تكنولوجيا، منوهًا بأنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها 123 إحالة للنيابة العامة، و299 إحالة للنيابة الإدارية، و82 إحالة للشئون القانونية.

وكشف عن تنفيذ 58 حملة بمحافظة القاهرة، و23 حملة على الجيزة، و4 حملات على بورسعيد و15 حملة على القليوبية، و8 حملات بالإسماعيلية، و9 حملات على الشرقية وحملتين على كل من المنوفية وأسيوط، و15 حملة على الغربية، و20 حملة تفتيش على الدقهلية، و14 حملة على دمياط، و9 حملات على الفيوم، و7 حملات على مطروح والوادي الجديد، و9 حملات على السويس، و3 حملات على الإسكندرية، و15 حملة على البحر الأحمر، وحملة على كفرالشيخ، والمنيا وأسوان، وحملتين على البحيرة و11 حملة على بني سويف، و15 حملة على الأقصر.

ووجه قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات، بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، ورصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالي والإداري، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة "مشروعك"، وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الخطة التدريبية لسقارة خلال العام المالي المالي 2022/20232،تمكنت من تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين؛ لرفع مهاراتهم وقدراتهم وزيادة وعيهم على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات، إضافة إلى التفتيش المالي والإداري والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.