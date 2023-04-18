متحدث الخارجية الأمريكية: ندعم الشعب السوداني ولا نفضل طرفا على آخر في النزاع الدائر

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، إن واشنطن تدعم الشعب السوداني ولا تفضل جانبًا على الآخر، وذلك تعليقًا على الاشتباكات الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث العربية»، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفضل إلا الشعب السوداني وتقف معه وستستمر في ذلك، موضحًا أنها تركز الآن على الوصول إلى هدنة بين الجانبين ووقف إطلاق النار.



ورفض توصيف ما يحدث في السودان خلال الوقت الراهن، معقبًا: «من الصعب أن نتدخل في تلك التوصيفات والمصطلحات القانونية، ويجب التركيز الآن على وقف إطلاق النار مع استمرار العنف والتصعيد والرصاص والانفجارات».



ولفت إلى أن بلاده تدعم مطالب الشعب بإتمام العملية الانتقالية والوصول إلى قيادة سياسية ديمقراطية للبلاد، منوهًا أن الأطراف العسكرية والأمنية الموجودة، لا تمتلك الإمكانية لإدارة الدولة.









ولم تمر ساعات قليلة على الهدنة المبرمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، حتى تعالت أصوات إطلاق النار وتم خرقها، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بـ«بدء الخرق».



وزعمت قوات الدعم السريع في بيان، أن القوات المسلحة خالفت القانون الدولي الإنساني، وقواعد الاشتباك، وخرقت الهدنة المتفق عليها بوساطة دولية.



من جانبه، الجيش السوداني أكد أن الطائرات الحربية ستواجه محاولة مجموعات الدعم السريع دخول الخرطوم بحسم.



ونشبت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في أحياء الرياض والطائف وشارع عبيد ختم في منطقة بُري في الخرطوم.