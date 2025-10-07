تُفتَتح مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف، فعاليات النسخة الثالثة عشرة من أسبوع الفيلم الإيبيرو-أمريكي، الذي ينظمه معهد ثربانتس بالقاهرة بالتعاون مع سفارة إسبانيا بمصر وعدد من سفارات دول أمريكا اللاتينية، وذلك خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.

يشهد أسبوع "الفيلم الإيبيرو-أمريكي" هذا العام عرض مجموعة مختارة من الأفلام الروائية والوثائقية التي تمثل الإنتاج السينمائي في دول المجتمع الإيبيرو-أمريكي، وتتناول موضوعات متنوعة تعكس الثراء الثقافي والطبيعي لتلك البلدان، إلى جانب إبراز حيوية وتطور صناعة السينما الناطقة بالإسبانية والبرتغالية. ويضم البرنامج أفلامًا من تشيلي وكولومبيا وكوبا وجمهورية الدومينيكان وإكوادور وجواتيمالا وإسبانيا والبرتغال والمكسيك.

يبدأ برنامج "أيام السينما الإيبيرو-أمريكية" بفيلم "العين والجدار" من جواتيمالا، اليوم الثلاثاء ٧ أكتوبر، يليه فيلم "عالم لخوليوس" من بيرو، يوم الأربعاء ٨ أكتوبر، ثم الفيلم الأرجنتيني "صُنع في الأرجنتين" يوم الخميس ٩ أكتوبر، وفيلم "بيتشو" من أوروغواي يوم الجمعة ١٠ أكتوبر، وفيلم "النجمة الزرقاء" من إنتاج إسبانيا يوم السبت ١١ أكتوبر.

وتستمر العروض مع الفيلم الكوبي "هاباناستيشن"، يليه الفيلم الإكوادوري "غير ملائم، هل أنت كذلك حقًا، أم تتظاهر بذلك؟"، وذلك يومي الأحد والإثنين ١٢ و١٣ أكتوبر. ثم يُعرض فيلم "جوجان والقناة" من بنما يوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر، وفيلم "بعض الوحوش" من تشيلي يوم الأربعاء ١٥ أكتوبر، يليه الفيلم المكسيكي "العائلة النبيلة" يوم الخميس ١٦ أكتوبر، وفيلم "ألوان" من إنتاج جمهورية الدومينيكان يوم الجمعة ١٧ أكتوبر، ثم الفيلم البرتغالي "الجميلة أمريكا" يوم السبت ١٨ أكتوبر. وتُختتم العروض بالفيلم الكوبي "جيريكو، الرحلة النهائية للأيام" يوم الأحد ١٩ أكتوبر.

ويصاحب عروض الأفلام تقديم مسبق ونقاش باللغة العربية دون ترجمة، فيما تُعرض الأفلام بلغتها الأصلية مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية. تُقام العروض في مقر المعهد بالدقي، ويُفتح باب الدخول مجانًا للجمهور حتى اكتمال العدد.

تأتي الفعاليات بتنظيم مشترك بين معهد ثربانتس وسفارة إسبانيا بالقاهرة، وبالتعاون مع سفارات المكسيك وجواتيمالا والإكوادور والبرتغال وكوبا وتشيلي وجمهورية الدومينيكان، في إطار دعم التبادل الثقافي بين الشعوب.