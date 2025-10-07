وزير خارجية العراق: نحن بحاجة إلى التنسيق مع سوريا لمواجهة عناصر داعش

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن بلاده بحاجة إلى تنسيق وعمل مشترك مع الجانب السوري لمواجهة عناصر عصابات داعش المتواجدين في بعض المناطق القريبة من الحدود العراقية.

وقال الوزير حسين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، نشرته اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لسوريا، فإنه لا يزال هنالك عناصر لعصابات داعش متواجدين في بعض المناطق القريبة من الحدود العراقية ما يشكل تهديداً مباشراً لنا".

وأضاف أن "التقييم العراقي للوضع في الدول المجاورة يقوم على إبداء الآراء ومتابعة التطورات دون التدخل المباشر، لأن استقرار هذه الدول يؤثر إيجاباً علينا، وعدم استقرارها يؤثر سلباً".

وذكر "وجهة نظرنا أن سوريا تحتاج إلى مسيرة سياسية شاملة تشرك جميع مكوناتها لخلق سلم مجتمعي حقيقي، عبر شراكة وثقة متبادلة، فالمكونات السورية اليوم تحتاج إلى الثقة فيما بينها، ويجب جمع الأطراف من الشمال إلى الجنوب ـ بما في ذلك الطائفة الدرزية ـ قبل أن تستغل قوى إقليمية هذا الفراغ وهو ما نبهنا إليه الجانب السوري إذ التقيت نظيري السوري نحو ثماني مرات".

وكان العراق شرع ببناء جدار كونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا البالغ نحو 600 كيلو متر وضم أيضا أسلاكا شائكة وكاميرات مراقبة ونشر قوات كبيرة من حرس الحدود والقوات الأخرى لمنع تسلل الجماعات الارهابية أو انتقالها من العراق .