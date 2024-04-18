وزيرة الخارجية الألمانية تعول على الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا

تعول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على إصدار الولايات المتحدة موافقة سريعة على دعم أوكرانيا بالدفاع الجوي والمساعدة المالية في الحرب ضد روسيا.

وقالت بيربوك، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية بالبحر المتوسط اليوم الخميس: "في هذه الأوقات العاصفة، هناك الآن إشارات من الجمهوريين في الولايات المتحدة تبعث على الأمل في أن الدعم لأوكرانيا يمكن أن يستمر بشكل مكثف. لقد دعونا لذلك بشكل مكثف".

وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم السبت المقبل على حزمة مساعدات طال انتظارها، والتي تتضمن 61 مليار دولار لأوكرانيا.

وقالت واشنطن، أيضا إنه من المخطط أن يزود الرئيس جو بايدن أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمز" طويلة المدى "في أقرب وقت ممكن".

وقالت بيربوك، إنه في اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أسبوعين في بروكسل، كانت هناك مناقشات مكثفة للغاية حول "كيفية إظهار قوتنا الآن من خلال دعم أوكرانيا بكل ما لدينا".

وأضافت: "بالطبع تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم في هذا الأمر"، موضحة أن الحكومة الألمانية دعت لذلك بقوة "الأمريكان - وخاصة أولئك الذين لم يدعموا ذلك بعد في أمريكا - إلى استمرار الجانب الأمريكي في تقديم الدعم المهم والمكثف بأنظمة الأسلحة وبالموارد المالية أيضا".

وتعد الحرب الروسية على أوكرانيا من الموضوعات المهمة على جدول أعمال الاجتماع إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أيضا أن ينضم إلى المناقشات وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عقب ظهر اليوم.

وقالت بيربوك، إنه "من الجيد والمهم" أن يعقد ستولتنبرج اجتماعا لمجلس الناتو-أوكرانيا غدا الجمعة لمناقشة الدفاع الجوي على وجه الخصوص، "حتى نتمكن من تعزيز هذه الحماية معا كأوروبيين، لحماية أوكرانيا وحماية أمننا".

ويستمر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع حتى غد الجمعة.

وتتولى إيطاليا رئاسة المجموعة هذا العام. وبجانب ألمانيا وإيطاليا تضم المجموعة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا واليابان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.