رئيس جامعة دمياط يفتتح أولى ندوات وحدة حقوق الإنسان بالجامعة

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، ندوة حقوق الإنسان التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، وحاضر بها الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير حقوق الإنسان.

وأوضح "المتولي"، في بيان له اليوم الخميس، أن الندوة تضمنت شرحا تعريفيا لمفاهيم حقوق الإنسان، ومبادئ حقوق الإنسان، ومعايير الأمم المتحدة للمبادئ، والمواثيق الدولية المنظمة، والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد رئيس الجامعة، أن مصر من أولى الدول التي رسخت مبادئ حقوق الإنسان في سعيها لتوفير بيئة اجتماعية وسياسية واقتصادية عادلة تضمن تمتع كل المواطنين بحقوقهم.

كما أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جميع الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية للحفاظ على الاستقرار والإنجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع.