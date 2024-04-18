العثور على جثة شخص في مياه النيل بقرية المحاميد في أسوان

عثر عدد من الأهالي على جثة شخص غريق في مياه نهر النيل، بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو، بلاغا يفيد بالعثور على جثة تطفوا على مياه النيل في قرية المحاميد بمركز إدفو، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف؛ وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة وجود شبه جنائية من عدمه.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لعمل التحريات الأولية، والكشف هوية الجثة ونقلها إلى المشرحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.