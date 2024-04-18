الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة معركة رفح: ستشكل كارثة كبرى

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الحديث عن سماح الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بدخول مدينة رفح مقابل عدم شن حرب شاملة على إيران «خطير».

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الولايات المتحدة بإيضاح موقفها من تقارير تحدثت عن السماح لإسرائيل باجتياح رفح في قطاع غزة، مقابل عدم دخولها في حرب شاملة مع إيران.

ونوه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن «واشنطن تعادي فلسطين في مجلس الأمن، وتضغط لعدم التصويت على منحها العضوية الأممية الكاملة».

وحذر أبو ردينة، من «خطورة معركة رفح لأنها ستشكل كارثة كبرى» منوهًا أن «أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يتواجدون في رقعة صغيرة بالمدينة الواقعة جنوب غزة».

وأضاف: «إذا ما جرت هذه المعركة ستحصل كارثة كبيرة بخصوص الضحايا أو بخصوص التهجير الذي نرفضه وترفضه مصر معنا».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية، إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن دخول الجيش إلى رفح سيتم على مرحلتين، تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة، بينما تتمثل الثانية في العملية البرية التي من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

أما المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، فقالت إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حدد موعدا لدخول رفح»، مشيرة إلى أن بلادها «تُقدر أي دعم أمريكي في فهم أهداف الحرب».