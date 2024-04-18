 السعودية وبلجيكا تبحثان الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

السعودية وبلجيكا تبحثان الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 6:42 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 6:42 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفياً اليوم الخميس، مع نظيرته البلجيكية حاجة لحبيب الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية"واس" إن الجانبين السعودي والبلجيكي بحثا خلال الاتصال " المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال الثلاثاء الماضي، تعليقاً على التطورات في قطاع غزة، إن الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار لم تكن كافية على الإطلاق، خاصةً مع تجاوز عدد الضحايا المدنيين 33 ألفاً، مؤكداً أن الأولوية للجميع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك