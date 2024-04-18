ارتفاع إنتاج بي إتش بي من خام الحديد خلال الربع الثالث

أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسية بي.إتش.بي اليوم الخميس ارتفاع إنتاجها من خام الحديد خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 47ر61 مليون طن، مقابل 77ر59 مليون طن في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفع إنتاج من خام حديد غرب أستراليا المعروف باسم "دبليو.أيه.آي.أو" خلال الربع الثالث إلى 30ر60 مليون طن، مقابل 73ر58 مليون طن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زاد إنتاج هذا الخام خلال الربع الثالث إلى 13ر68 مليون طن مقابل 16ر66 مليون طن في العام الماضي، عند حساب المتغيرات الموسمية.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لإنتاج خام الحديد للعام المالي الحالي ككل بين 254 و5ر264 مليون طن.

وارتفع إنتاج بي.إتش.بي من النحاس خلال الربع الثالث إلى 9ر465 ألف طن، مقابل 9ر405 ألف طن في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتتوقع الشركة إنتاج ما بين 72ر1 و91ر1 مليون طن نحاس خلال العام المالي الماضي، دون تغيير عن توقعاتها السابقة.

وقالت الشركة إنها مازالت في مسارها لتحقيق مستهدفاتها في إنتاج النحاس وخام الحديد وفحم الطاقة خلال العام المالي الحالي ككل.