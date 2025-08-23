فشل استفتاء في تايوان لإعادة تشغيل محطة نووية بسبب ضعف الإقبال

فشل الاستفتاء الذي أُجري في تايوان، اليوم السبت، بشأن إعادة تشغيل محطة نووية أُغلقت مؤخرا، وذلك بسبب ضعف نسبة المشاركة، ما يعزز مسار البلاد نحو التخلص من الطاقة النووية.

وكان آخر مفاعل في محطة "مانشان" للطاقة النووية بمنطقة بينجتونج في الجنوب قد توقف عن العمل في 17 مايو بعد انتهاء ترخيص دام 40 عاما، ليشكل ذلك خروج تايوان من حقبة الطاقة الذرية، في التزام رئيسي تعهّدت به الحكومة منذ عام 2016، متأثرة بكارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011.

وفي الاستفتاء، سُئل المواطنون عما إذا كان ينبغي إعادة تشغيل المحطة في حال ثبوت سلامتها. وصوّت بنعم نحو 34ر4 مليون ناخب، مقابل 51ر1 مليون شخص صوتوا بالرفض، إلا أن النتائج لم تبلغ العتبة القانونية البالغة 25% من إجمالي الناخبين المسجلين البالغ عددهم نحو 20 مليونًا، بحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية.

وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 53ر29%، وفق الأرقام الرسمية.

وقال الرئيس لاي تشينج-تي إنه يحترم نتيجة التصويت وما يعكسه من توجه مجتمعي نحو تنويع مصادر الطاقة. وأضاف: "لن نستبعد الطاقة النووية المتقدمة إذا تحسنت التكنولوجيا، وتقلصت النفايات النووية، وتحقق توافق مجتمعي"، مؤكدا المضي في مسار التحول في مجال الطاقة.

وجاء الاستفتاء بمبادرة من حزب الشعب التايواني المعارض، الذي استند إلى تزايد الطلب من قطاع أشباه الموصلات، ومخاوف أمن الطاقة وسط التوتر مع الصين، فضلا عن انخفاض البصمة الكربونية للطاقة النووية.

لكن المعارضين، ومن بينهم الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم ومنظمات بيئية، حذروا من مخاطر الزلازل وقضية النفايات العالقة، داعين إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

من جهته، قال لين تزه-لين، نائب المدير التنفيذي لمكتب الطاقة وخفض الكربون، إن إعطاء الأولوية لمبادرات "صافي الصفر" سيكون أكثر فاعلية من إعادة تشغيل المحطات لتعزيز القدرة على الصمود. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الأهداف التي حددتها الحكومة لتعزيز الطاقة المتجددة لن تتغير".

وفي عام 2024، شكل الوقود الأحفوري 1ر82% من إنتاج الكهرباء في تايوان، فيما لم تتجاوز الطاقة المتجددة 9ر11%. وتخطط البلاد لرفع حصة الطاقة الشمسية والرياح والمائية والحرارية الجوفية إلى 30% بحلول عام 2030.

يذكر أن تايوان بدأت بناء محطاتها النووية في سبعينيات القرن الماضي، وأُوقفت مفاعلاتها القديمة تدريجيا منذ عام 2018.