انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإسباني في مدريد لمناقشة الفرص الاستثمارية

انطلق في العاصمة الإسبانية مدريد، الليلة الماضية، ملتقى الأعمال السعودي - الإسباني الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة إسبانيا، حيث تمت خلاله مناقشة الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن الملتقي استعرض فرص الاستثمارات السعودية – الإسبانية، وتعزيز الشراكات في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال كلمته التي ألقاها، إن انطلاق ملتقى الأعمال السعودي – الإسباني يترجم عمق العلاقات التاريخية بين المملكة وإسبانيا بصفتهما بلدين صديقين، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي في إطار الاهتمام المشترك ببحث ومناقشة الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، ومنها قطاعي البلدية والإسكان.