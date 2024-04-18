

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن التحدي الذي جرى بذل جهود لإنهائه في ملف الخبز الحر يتمثل في بعض المخابز العشوائية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن هذه المخابز لا تراخيص لها كما أنها غير ملتزمة.

وأشار إلى بذل جهود في المرحلة السابقة مع أصحاب هذه المخابز، موضحا أن مخبز تنطبق عليه الاشتراطات ستتم مساعدته بإعطائه التراخيص ليدخل في منظومة العمل.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تقاطع الجهود جميعها في مسار واحد بلا أي شواذ.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وأكد مدبولي الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية.

وذكر أنه سبق تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، كما أنه تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق.

وشدد على اهتمامه بعقد اجتماع أسبوعي؛ بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.