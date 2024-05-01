السيطرة على حريق نشب في منزل بمدينة المنيا

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع داخل منزل مكون من طابقين بقرية أبو يعقوب بمحافظة المنيا، دون وجود أي خسائر بشرية.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من العقيد مصطفى عمر مفتش مباحث مركز المنيا، يتضمن اندلع حريق هائل داخل منزل مكون من دورين في قرية أبو يعقوب التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق دون سقوط أي خسائر بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



