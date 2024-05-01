فشلت شركة ماكدونالدز، صاحبة سلسلة مطاعم البرجر الشهيرة، في تحقيق أرباحها الربع سنوية المتوقعة، للمرة الأولى في عامين، بعد تجاهل المستهلكين عروضها تزامنا مع حملات المقاطعة الواسعة.

ووفق ما نقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، فقد تأثرت المبيعات الدولية لسلسلة مطاعم البرجر بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض نمو المبيعات العالمية لسلسلة محلات البرجر الأمريكية، للربع الرابع على التوالي، إلى 1.9%، في حين كان المحللون قد توقعوا ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 2.35%، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

ومع ذلك، فقد نمت مبيعات متاجر ماكدونالدز في الربع الأول بنسبة 2.5٪ في الولايات المتحدة، وهو أقل بشكل حاد من نمو بنسبة 12.6٪ في العام الماضي وأقل قليلاً من التقديرات البالغة 2.55٪.

وانخفضت المبيعات المماثلة من المرخصين الدوليين للشركة، الذين يشكلون 10% من إجمالي إيراداتها في عام 2023، بنسبة 0.2%، مما ضرب الاتجاهات الإيجابية والأرباح من اليابان وأمريكا اللاتينية وأوروبا، حيث كان يتوقع المحللون ارتفاع الأرباح بنسبة 0.98%.

ومع ذلك، قال كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، في مكالمة هاتفية لوكالة "رويترز" بعد إعلان الأرباح: "من المؤكد أن المستهلك أصبح يفكر بشدة في كيفية إنفاق دولاراته، لذلك أعتقد أنه من المهم إدراك أن جميع فئات الدخل تسعى للحصول على القيمة مقابل السعر".

وكانت ماكدونالدز، مثل نظيراتها، قامت برفع الأسعار بنسب متوسطة إلى عالية خلال العام الماضي استجابة لارتفاع تكاليف البيض والمواد الخام الأخرى حتى مع استمرار ضغوط ميزانيات الدخل المنخفض.

إلا أنه في مارس الماضي، حذر المدير المالي لشركة ماكدونالدز، إيان بوردن، من انخفاض متسلسل في المبيعات الدولية في الربع الأول، تحت ضغط الصراع في الشرق الأوسط وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة.

وواجهت العلامات التجارية الغربية مثل ماكدونالدز وستاربكس احتجاجات وحملات مقاطعة ضدها بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل.

وفي الربع الماضي، خفضت ستاربكس توقعات مبيعاتها السنوية، متأثرة جزئيا بانخفاض المبيعات وحركة المرور في المتاجر في الشرق الأوسط.

وواجهت شركة ماكدونالدز ردود فعل عنيفة من فروعها في بعض الدول الإسلامية والعربية وفي الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، بعد تحرك مطاعم الشركة الإسرائيلية لتقديم وجبات مجانية للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت الشركة امتيازها في إسرائيل البالغ من العمر 30 عامًا من شركة ألونيال المحدودة.

وفي ديسمبر الماضي، رفعت شركة ماكدونالدز ماليزيا دعوى قضائية ضد حركة تروج لمقاطعة إسرائيل بسبب "تصريحات كاذبة وتشهيرية" تقول إنها تضر بأعمالها.

وقال جيم ساندرسون، محلل أبحاث نورث كوست الأمريكية: "إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط سيضغط على جميع العلامات التجارية الأمريكية على المستوى الدولي، وهذا لا يزال مجهولاً مما سيخلق مخاطر للشركات التي تولد دخلاً تشغيلياً من هذه المنطقة".

ولذلك، بلغ الربح المعدل للسهم 2.70 دولار، أي أقل من 2.72 دولار المقدرة، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، فيما ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 10%، بسبب استثماراتها في المجال الرقمي بالإضافة إلى جهود إعادة الهيكلة.