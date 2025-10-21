الغذاء العالمي: المساعدات التي دخلت غزة تكفي نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين

قال برنامج الغذاء العالمي، إن بعض المساعدات تصل إلى شمال غزة ولكن ليس بالكميات المطلوبة.

وأضاف البرنامج في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه أدخل أكثر من 530 شاحنة إلى قطاع غزة بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشار إلى أن المساعدات التي دخلت إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين.

ولفت إلى أنه لا يمكن إدخال القدر المطلوب من المساعدات إلى غزة والبالغ 2000 طن يوميا بسبب إغلاق المعابر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن إسرائيل تمنع إدخال ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن هذه الشاحنات تكفي سكان القطاع من المواد الغذائية لمدة ستة أشهر.