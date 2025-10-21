ألمانيا تسجل أصغر محصول للنبيذ منذ 15 عاما

سجلت ألمانيا أصغر محصول للنبيذ منذ 15 عاما، وفقا للتقدير النهائي الذي أصدره معهد النبيذ الألماني اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيانات، فإنه من المتوقع أن يُنتج محصول هذا العام 7.3 مليون هكتولتر من عصير العنب الخام، وهو أقل حتى من التقديرات الصادرة قبل نحو أسبوع.

وعصير العنب الخام هو العصير المستخرج حديثا ويستخدم في المرحلة الأولى لصنع النبيذ، ويعادل الهكتولتر 100 لتر.

ووفقا للمتحدث باسم المعهد إرنست بوشر في بودنهايم بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا، كان آخر مرة أنتج فيها صانعو النبيذ في ألمانيا من مناطقها الـ13 المزروعة بالكروم محصولا أقل من ذلك في عام 2010، عندما سجل المحصول إنتاج 7.1 مليون هكتولتر من عصير العنب الخام.

ويتوقع أن يكون محصول هذا العام أقل بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق وأقل بنسبة 16% من متوسط السنوات العشر الأخيرة البالغ 8.7 مليون هكتولتر.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد قدّر مؤخرا أن يبلغ محصول هذا العام حوالي 8.2 مليون هكتولتر استنادا إلى بيانات أولية.

وأوضح بوشر أن الانخفاض الحاد يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المحصول بشكل كبير في أكبر أربع مناطق لزراعة النبيذ في ألمانيا، وهي راين هيسن وبفالتس وبادن وفورتمبرج.

وقال بوشر: "صغر حبات العنب، وانخفاض متوسط إنتاج العصير، وقبل كل شيء، الانتقاء المكثف للعنب بعد الأمطار الغزيرة في منتصف سبتمبر الماضي، أدى إلى انخفاض مقدّر بنسبة 23% في محصول منطقة راين هيسن وحدها، أي ما يقارب 600 ألف هكتولتر مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية".