اعتقال شاب بتهمة الشروع في القتل بعد إصابة 3 أشخاص في مدرسة بريطانية

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اعتقلت الشرطة البريطانية، شابا - 17 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة الشروع في القتل بعد إصابة ثلاثة أشخاص في مدرسة ثانوية في ساوث يوركشاير.

وتم الاعتداء على طفل وأصيب شخصان بالغان بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع في "أكاديمية بيرلي" في شيلفيلد صباح اليوم الأربعاء.

وتوجه عناصر شرطة ساوث يوركشاير إلى مكان الحادث بعد الاستجابة لبلاغات تلقتها عن "حادث يشمل جسما حادا في المدرسة" في بيرلي لاين حوالي الساعة 0850 صباحا بالتوقتي المحلي (0750 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المدرسة قولها إنها دخلت في حالة "إغلاق" في أعقاب الحادث وأن "جميع الطلبة والموظفين بخير"، ولم يتم نقل أي شخص إلى المستشفى.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أنه تم القبض على شاب للاشتباه في محاولته الشروع في القتل ولا يزال محتجزا لدى الشرطة.

وقال المتحدث إن "الشرطة ستظل في مكان الحادث طوال اليوم لطمأنة الموجودين في المدرسة والمجتمع المحلي".