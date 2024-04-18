استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وصوت على القرار 12 دولة، من بينهم (روسيا والصين وفرنسا ومالطا واليابان)لصالح القرار وامتنع دولتان.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.



من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.



ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.



وفي 11 أبريل الجاري فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق حول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.