صورة للموت في غزة تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية لعام 2024

حصل المصور الفلسطيني محمد سالم، على جائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2024 عن صورة مؤثرة التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في غزة.

والتقطت الصورة يوم 17 أكتوبر 2023 في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة، حيث كانت العائلات تبحث عن أقاربها الذين استشهدوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وتُظهر الصورة الفلسطينية إيناس أبو معمر (36 عاما)، وهي تبكي وتحمل جثة الطفلة سالي المغطّاة بملاءة في مشرحة المستشفى.

The World Press Photo of the Year is ‘A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece’ by @msalem66, @Reuters.



The jury was deeply moved by how this image evokes an emotional reflection in every viewer and offers a glimpse into unimaginable loss.https://t.co/claLIzX1vO pic.twitter.com/jii2r1Pam5 — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 18, 2024

وشددت مؤسسة الصور الصحفية العالمية «وورلد برس فوتو»، ومقرّها أمستردام، أثناء إعلانها عن جوائزها السنوية، على أهمية إدراك المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع.

وأشارت المؤسسة إلى مقتل 99 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما نقلت وكالة «رويترز».

ومحمد سالم، هو مصور صحفي فلسطيني مقيم في قطاع غزة، وحاصل على شهادة في الإعلام من جامعة غزة، ويعمل مع وكالة «رويترز» منذ عام 2003.

وفاز «سالم» في مسابقة الصين الدولية للصور الصحفية لعام 2004، كما فاز بجائزة أفضل صور العام الدولية (POYI) مرتين في عامي 2018 و2023، وحصل أيضًا على جائزة الإعلام من نادي دبي للصحافة.

وعن الصورة التي التقطها للمرأة الفلسطينية، قال «سالم» إن «الصورة تعكس لحظة قوية وحزينة تلخص المعنى الأوسع لما يحدث في قطاع غزة».