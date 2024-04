صورة للموت في غزة تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية لعام 2024

حصل المصور الفلسطيني محمد سالم، على جائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2024 عن صورة مؤثرة التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في غزة.

والتقطت الصورة يوم 17 أكتوبر 2023 في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة، حيث كانت العائلات تبحث عن أقاربها الذين استشهدوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

وتُظهر الصورة الفلسطينية إيناس أبو معمر (36 عاما)، وهي تبكي وتحمل جثة الطفلة سالي المغطّاة بملاءة في مشرحة المستشفى.

The World Press Photo of the Year is ‘A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece’ by @msalem66, @Reuters.



The jury was deeply moved by how this image evokes an emotional reflection in every viewer and offers a glimpse into unimaginable loss.https://t.co/claLIzX1vO pic.twitter.com/jii2r1Pam5