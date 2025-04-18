كولومبيا تعلن عدم تمديد وقف إطلاق النار مع المتمردين

أعلنت الحكومة الكولومبية إنهاء آخر وقف متبق لإطلاق النار مع إحدى الجماعات المتمردة في البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية يوم الخميس.

وأعلن مكتب المفوض السامي للسلام في بيان نقلته وسائل الإعلام الكولومبية أن وقف إطلاق النار مع فصيل "هيئة الأركان العامة للكتل والجبهات" (إي ام بي إف) المنشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لن يتم تمديده مرة أخرى، وهو وقف مستمر منذ عام ونصف العام.

ومع ذلك، أضاف المفوض أن مفاوضات السلام مع الفصيل ستستمر.

وجرت مؤخرا مناقشات على طاولة المفاوضات حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ وقف إطلاق النار.

وانتهى آخر تمديد للاتفاق، الذي كان ساريا منذ أكتوبر 2023، في 15 أبريل الجاري.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة إل تييمبو فقد استفادت وحدات متمردة أخرى غير مشاركة في عملية السلام من وقف إطلاق النار.

وتعد جماعة "هيئة الأركان العامة للكتل والجبهات" فصيلا منشقا عن جماعة "هيئة الأركان العامة المركزية" (إي إم سي) المكونة من أعضاء سابقين في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"وهي الآن متورطة بشكل أساسي في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني والابتزاز.

وعانت كولومبيا على مدى 52 عاما من حرب أهلية بين المتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية اليمينية والجيش. وفقد ما يقرب من 220 ألف شخص حياتهم ونزح الملايين.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بعد اتفاق السلام بين كولومبيا وأكبر الجماعات المتمردة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في عام 2016، إلا أن أجزاء من البلاد لا تزال تحت سيطرة الجماعات غير الشرعية.