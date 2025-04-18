مسئول إسرائيلي: المفاوضات مستمرة رغم رفض حماس المقترح الأخير لوقف النار

قال مسئول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستستمر على الرغم من رفض حماس للمقترح الإسرائيلي.

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن إسرائيل تعتزم أيضا تكثيف الضغوط العسكرية والدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال المسئول: "لن نوافق على إنهاء الحرب بشروط حماس- وهي في السلطة- مدعومة بضمانات دولية واسعة النطاق تسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وتسليح نفسها. لا يمكن رسم مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس، عسكريا وككيان مدني حاكم".

وأشار المسئول إلى أن إسرائيل لم تتلق بيانا رسميا بشأن رفض حماس للمقترح.

ورفضت حركة حماس، أمس الخميس، مقترحا إسرائيليا يتضمن من بين بنود أخرى، الإفراج عن 10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما.