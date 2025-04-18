فريق مغمور يتأهل لمواجهة تشيلسي في قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أكمل يورجوردينس السويدي عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على رابيد فيينا النمساوي 4/1، اليوم الخميس، في إياب دور الثمانية.

وكان رابيد فيينا قد فاز ذهابا بنتيجة 1/صفر، لكن الفريق السويدي قلب المعيطات لصالحه ونجح في الفوز 4/1 في مباراة الإياب، ليتأهل فائزا بنتيجة 4/2 في مجموع المباراتين.

وتقدم الفريق السويدي عن طريق ماركوس دانيلسون في الدقيقة 42 من ضربة جزاء، لكن الفريق النمساوي أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق هدف عكسي سجله جيكوب أون لارسون لاعب يورجوردينس في شباك فريقه.

وفي الدقيقة 77 سجل كييتا كوسوجي الهدف الثاني للفريق السويدي، ليتعادل الفريقان في مباراتي الذهاب والإياب، ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الثالثة بالشوط الإضافي الأول، سجل توبياس جوليكسن الهدف الثالث ليورجوردينس، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني قبل ست دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وضرب الفريق السويدي موعدا مع تشيلسي الإنجليزي في قبل نهائي البطولة، حيث كان تشيلسي قد نجح في الفوز على ليجيا وارسو البولندي 4/2 بمجموع المباراتين بدور الثمانية.

على الجانب الآخر،سيلتقي فريقا ريال بيتيس الإسباني وفيورنتينا الإيطالي، في المباراة الأخرى بقبل النهائي، بعد تفوقهما على ياجيلونيا البولندي وتسيلي السلوفيني.