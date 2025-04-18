إصابة تريزيجيه في مباراة الريان وقطر بالدوري القطري

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تعرض النجم المصري محمود تريزيجيه، لاعب الريان، لإصابة على مستوى الرأس خلال مباراة فريقه أمام قطر، ضمن الجولة الـ22 والأخيرة من الدوري القطري، التي تقام حاليًا على ملعب "أحمد بن علي".

وشهدت المباراة مواجهة مصرية مثيرة جمعت بين تريزيجيه، لاعب الريان، ومواطنه أحمد عبد القادر، لاعب قطر والمعار من النادي الأهلي.

ويستعد الثنائي للعودة إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، بعدما أكمل الأهلي صفقة ضم تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

ويحتل الريان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يقع قطر في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.