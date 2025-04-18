 لخدمة ذوي الإعاقة البصرية.. تركيب لوحات إرشادية وبانل شارح بطريقة برايل بمتحف شرم الشيخ - بوابة الشروق
الجمعة 18 أبريل 2025 9:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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لخدمة ذوي الإعاقة البصرية.. تركيب لوحات إرشادية وبانل شارح بطريقة برايل بمتحف شرم الشيخ

رضا الحصري
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 9:33 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 9:33 م

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى تركيب 7 لوحات إرشادية مكتوبة بطريقة برايل، و4 بانل شارح مكتوب بطريقة برايل، داخل صالات العرض المتحفي لخدمة زوار المتحف من ذوي الإعاقة البصرية.

وأكد مدير المتحف، أنه جاري تنفيذ خطة الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن رفع كفاءة المتحف لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الإعاقات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات عالمية.

وأوضح أن المتحف مزود برامبات "منحدرات" صاعدة وهابطة داخل وخارج المتحف لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، ومزود أيضًا بدورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

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