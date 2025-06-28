الاتصالات السورية تنفي وقوع أية اختراقات حديثة للمواقع الإلكترونية

نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السورية، وجود اختراقات حديثة لمواقع إلكترونية سورية، وأكدت أن جميع الادعاءات التي تتحدث عن ذلك عارية عن الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أنها تتابع ما يُتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراقات إلكترونية حديثة استهدفت مواقع حكومية سورية، مؤكدة أنه لا وجود لاختراقات جديدة، وأن جميع الادعاءات التي تتحدث عن اختراقات حديثة لمواقع إلكترونية سورية عارية عن الصحة، وما يتم تداوله حالياً هو عبارة عن تسريبات قديمة تم تداولها سابقاً، ولا تمثل أي تهديد جديد للأمن السيبراني.

وبينت الوزارة أن العديد من المواقع المشار إليها في هذه الادعاءات متوقفة عن العمل منذ فترة، وبعضها خارج الخدمة بالكامل، ومن الناحية التقنية فإن التأثير عليها أو اختراقها في الوقت الحالي غير ممكن، ما يرجّح أن ما يُعاد نشره هو محتوى سابق لا يعكس واقعاً تقنياً راهناً.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت عدة محاولات تصيّد إلكتروني تستهدف الأفراد من خلال رسائل وروابط زائفة تهدف إلى جمع بيانات المستخدمين بطرق احتيالية، مؤكدة أن هذه المحاولات لم تؤثر على البنية التحتية الرقمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الوعي الأمني في التعامل مع المصادر الرقمية.

وقالت: «إننا نواجه اليوم تحديات تقنية ناجمة عن وجود عدد من المواقع الحكومية التي تم تطويرها في فترات سابقة دون مراعاة كافية لمعايير الأمن السيبراني، إضافة إلى صعوبات في إدارة هذه المواقع نتيجة لتوقف الشركات المطورة للمواقع أو عدم استجابتها، لذلك اضطرت إلى إيقاف عدد من هذه المواقع مؤقتاً لحين تسوية أوضاعها».

وفي هذا الإطار، تواصل فرق الأمن السيبراني التابعة للوزارة، بالتعاون مع نخبة من الخبراء السوريين في الداخل والخارج، العمل على تحديث البنية الرقمية، ورفع الجاهزية التقنية، وتعزيز منظومات الحماية.

وشددت الوزارة على أنها تلتزم بمبدأ الشفافية، وستبلغ الرأي العام بأي مستجدات حقيقية تتعلق بأمن الفضاء الرقمي السوري، كما تدعو المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانجرار وراء حملات مضللة تستهدف إثارة القلق دون مستند أو دليل.