قبل 4 أيام بالتحديد أعلن نادي داجينهام آند ريبريدج الإنجليزي، انضمام مروان سري، صانع المحتوى المصري، لمجموعة ملاكه ليبدأ في تطبيق فكره في كرة القدم على أرض الواقع كما تمنى سابقًا.

وسريعًا ما انتهت هذه القصة بعد أيام قليلة من إعلان انضمامه، بسبب أزمة سياسية من الدرجة الأولى ولكن تفاصيل الأزمة من بدايتها سنوضحه في السطور التالية.

إقالة تنهي حلم مروان سري

يوم الإثنين الماضي، أعلن نادي داجينهام آند ريبريدج الإنجليزي انضمام صانع المحتوى المصري مروان سري لمجموعة ملاكه، ليكون المصري الثاني في النادي بعد سلمى مشهور صانعة المحتوى التي تواجدت في منصب مديرة التطوير والتواصل.

ويلعب نادي داجينهام بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزي ويحتل المركز 21 المؤدي للهبوط برصيد 44 نقطة عقب 42 جولة، ويبتعد عن ويلدستون صاحب المركز الـ20 غير المؤدي للهبوط بفارق 5 نقاط قبل 4 جولات على نهاية الدوري.

رابع مصري مالك لناد إنجليزي

وبات مروان سري رابع مصري يستحوذ على ملكية أندية إنجليزية بعد محمد الفايد مع فولهام وعاصم علام مع هال سيتي وناصف ساويرس مع أستون فيلا بالإضافة إلى محمد النني والذي يملك أكاديميته الخاصة بإنجلترا.

أمس الخميس، أعلن نادي داجينهام نفسه استبعاد سلمى مشهور من منصب مديرة التطوير بشكل فوري، وذلك بعد تعيينها بأيام قليلة.

وكتب النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "قام نادي داجينهام آند ريدبريدج لكرة القدم بإعفاء سلمى مشهور من منصب مديرة التطوير والمشاركة، وذلك اعتبارًا من الآن".

ليثير القرار غضب الجماهير العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر بعدها مروان سري في مقطع فيديو برفقة سلمى مشهور، حيث عبّر عن اعتراضه على ذلك القرار قائلًا: "غير مقبول لم أكن على علم مسبق بالقرار".

وأضاف: "أدعو جميع الجماهير العربية بعدم حضور مباراة يوم الجمعة ضد إبسفليت يونايتد، ضمن منافسات دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، وأنا على استعداد لتعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر المباراة".

سبب الإقالة

في الواقع لم يعلن نادي داجينهام بشكل رسمي عن سبب الاستبعاد، ولكن هجوم بعض جماهير نادي داجينهام لم يكن على مروان سري نفسه بل كان بسبب سلمى مشهور التي كانت تعلن منذ فترة ليست بعيدة دعمها الكامل للقضية الفلسطينية في منشورات قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما آثار الغضب لدى بعض الجماهير التي طالبت بإقالتها في الحال.

ليصدر مروان سري مساء اليوم الجمعة، بيانا رسميًا عبر حساباته الرسمية، أعلن من خلاله انسحابه من ملكية النادي الإنجليزي بسبب أزمة سلمى مشهور، حيث كتب: " عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلن رسمياً انسحابي من ملكية نادي داغنهام وإلغاء مشروع الاستثمار في النادي".

لتنتهي قصة رحلة كفاح جديدة لمالك مصري جديد مع الأندية الإنجليزية في وقت قصير.