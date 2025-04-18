تقرير: صلاح تمسك بالبقاء في ليفربول رغم إغراءات ريال مدريد

تمسك النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بالبقاء داخل أسوار "أنفيلد"، مفضلاً تجديد عقده مع الريدز على الانتقال إلى ريال مدريد، الذي أبدى اهتمامًا جديًا بضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة ريال مدريد كانت تراقب عن كثب تطورات عقد صلاح، ضمن خطة النادي الإسباني لاستقطاب النجوم الذين تقترب عقودهم من النهاية، لتدعيم صفوفه دون تكاليف انتقال ضخمة.

وأضافت الصحيفة أن صلاح كان هدفًا بارزًا في قائمة "الميرينجي"، خاصة بعد أنباء التوصل لاتفاق مبدئي مع ترينت ألكسندر أرنولد، زميله في ليفربول، للانضمام إلى ريال مدريد مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

لكن صلاح، على عكس ما كان متوقعًا، لم يُبد أي رغبة في الرحيل، وفضل تجديد عقده مع ليفربول، مؤكدًا التزامه الكامل بمشروع النادي الإنجليزي واستمراره كأحد أساطيره في العصر الحديث.

رغم ذلك، أفادت تقارير أخرى أن النجم المصري كان يفكر في العودة إلى تشيلسي كخيار بديل في حال فشل التجديد، رغم تجربته القصيرة السابقة مع "البلوز"، والتي لم تُحقق النجاح المرجو.

وفي الوقت ذاته، تراجعت آمال نادي الهلال السعودي في التعاقد مع اللاعب، بعدما كانت هناك مفاوضات نشطة حتى مطلع أبريل، قبل أن يُغلق صلاح الملف بتوقيعه على عقد جديد.

ويأتي قرار صلاح، إلى جانب تمديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، ليمنح ليفربول دفعة قوية نحو الحفاظ على استقراره الفني، في وقت لا يزال فيه مستقبل ترينت ألكسندر أرنولد يكتنفه الغموض وسط اهتمام متزايد من ريال مدريد.