ترامب: ميلوني تركت انطباعا مذهلا خلال زيارة البيت الأبيض

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حماسته لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عقب زيارتها للبيت الأبيض، حيث كتب عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة أن "الانطباع الذي تركته لدى الجميع كان مذهلا!!!".

وقال ترامب إن ميلوني "كانت عظيمة أمس في زيارتها للبيت الأبيض"، مبرزا حبها لبلادها.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب قبل دعوة من ميلوني للقيام بزيارة رسمية إلى إيطاليا "في المستقبل القريب للغاية".

يشار إلى أن جيه دي فانس، نائب ترامب في روما حاليا.

واستقبل ترامب ميلوني في البيت الأبيض أمس الخميس، فيما ظهر عليهما ارتفاع الروح المعنوية وتبادل المزاح في مؤتمر صحفي مشترك.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أوجه التشابه بين الحكومتين، بينما أشاد ترامب بميلوني بشدة.

وتطرقت المحادثات الثنائية أيضا إلى مسألة الرسوم الجمركية.

وانتقدت ميلوني، كالعديد من القادة الأوروبيين، إعلان ترامب عن رسوم جمركية عقابية جديدة بينما كافحوا لإقامة علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي، واستهدفت الاضطلاع بدور "مشيدة جسور".

وصرح البيت الأبيض بعد الاجتماع بأن "الولايات المتحدة وإيطاليا اتفقتا على العمل لضمان أن تكون التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا مفيدة وعادلة ومتبادلة".