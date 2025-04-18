نعى المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الفنان سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 64 عاما.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "ياه يا سليمان يا حبيبي، الله يرحمك يا حبيبي، كان دايما والله بيدور على دور حلو يقدمه للناس بشكل جديد، كان فرحان في جزيرة غمام وقهوة المحطة إنه بيقدم أدوار جادة، وهو أصلا في الكوميديا دمه شربات، ومن ألطف وأظرف الكوميديانات في مصر".

وأكد: "سليمان عيد ضحكة صادقة، ووراه حزن، وحكمة، ووش مصري، وقلب عظيم، فقدت صاحب وفنان وإنسان بحبه جدا، ألف رحمة ونور يا سليمان".

وكان نجل الفنان الراحل سليمان عيد، قد أعلن موعد ومكان عزاء والده، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة، والدفن في مقابر وادي الراحة، طريق الواحات".