السبت 18 أبريل 2026 1:26 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

ضبط المتهم بارتداء نقاب و تحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقته في الإسكندرية

مصطفى عطية
نشر في: السبت 18 أبريل 2026 - 1:13 م | آخر تحديث: السبت 18 أبريل 2026 - 1:13 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم بارتداء "نقاب" و تحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقته في الإسكندرية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بارتداء "نقاب" وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بشقتها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من (ربة منزل "الشاكية" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها ("له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتهجم على شقتها مرتدياً ملابس نسائية "نقاب" وإحداث تلفيات بكاميرا المراقبة الخاصة بشقتها لخلافات بينهما حول الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق و ما زال قيد الحبس.

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

