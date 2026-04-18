تعليم قنا تحقق المركز الثاني في مسابقة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية

أعلن طارق محمد سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم، نتيجة مشاركة المديرية في مسابقة تدوير المخلفات.

وأوضح سعد الدين أن المديرية حققت إنجازا متميزا بحصولها على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، بعد مشاركتها مع جميع المديريات الـ27 على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا النجاح يأتي في إطار الاهتمام بتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات بطرق مبتكرة.

وأشار إلى أن المسابقة شهدت مشاركة متميزة من الطلاب الحسين محمد علي، وعمرو محمد أحمد، بمدرسة الشهيد خالد عبدالعاطي الثانوية المشتركة بالخطارة التابعة لإدارة نقادة التعليمية، تحت إشراف سيد خيري بكري، مدرس التربية الزراعية، والذين قدموا نماذج وأفكارا إبداعية تعكس قدرتهم على الابتكار وتحويل المخلفات إلى منتجات مفيدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.