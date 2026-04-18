بابا الفاتيكان يصل أنجولا ويؤكد رسالة السلام وسط جدل مع ترامب حول حرب إيران

وصل البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى أنجولا اليوم السبت، آملا في نقل رسالة فرح وتشجيع إلى شعبها الذي عانى طويلا، وذلك مع استهلاله المحطة الثالثة من جولته التي تشمل أربع دول في أفريقيا.

وحطت طائرة البابا ليو في مطار لواندا الدولي بعد رحلة قادمة من ياوندي في الكاميرون، حيث أقام قداسا صباحيا حضره نحو 200 ألف شخص.

وخلال الرحلة، أدلى بمزيد من التعليقات بشأن سجاله المستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحرب مع إيران، والتي بدأت في 28 فبراير بضربات مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تلتها ردود من طهران. وقال ليو إنه "ليس مهتما على الإطلاق" بالدخول في سجال مع الرئيس، لكنه سيواصل التبشير برسالة الإنجيل عن السلام.

وفي الكاميرون، سعى ليو إلى تشجيع الشباب على التمسك بالأمل، وطالب النخب بالتوقف عن استغلال الأرض وشعوبها لتحقيق الأرباح. وهي رسالة من المتوقع أن يكررها في أنجولا، وهي مستعمرة أوروبية سابقة غنية بالموارد المعدنية، يعيش كثير من سكانها في فقر.

وفي عظته اليوم السبت، التي ألقاها بالفرنسية، قال ليو إن احترام كرامة الإنسان هو حجر الأساس في كل مجتمع.

وأضاف: "لهذا السبب، يقع على عاتق كل مجتمع واجب إنشاء والحفاظ على هياكل من التضامن والمساعدة المتبادلة، بحيث يتمكن الجميع، عند مواجهة الأزمات، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو صحية أو اقتصادية، من تقديم وتلقي المساعدة وفقا لقدراتهم واحتياجاتهم".